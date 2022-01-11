عصام عبد الفتاح: كأس الرابطة جاءت في موعد جيد.. ومن الوارد الاستعانة بحكام نساء

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالدوري المصري عن إمكانية الاستعانة بحكام من السيدات خلال بطولة كأس الرابطة المصرية.

وقال عبد الفتاح في تصريحات عبر القناة الأولى: "لقد تم استدعاء محمد معروف وأحمد الغندور للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية ومن الوارد استدعاء إبراهيم نور الدين وحكم مساعد آخر لمواجهة حالات الإصابة بفيروس كورونا، هناك خطة بديله تم الاتفاق عليها مع لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي عبر اجتماع بتطبيق زوم".

وتابع "لدينا خليط من الحكام لمباريات كأس الرابطة المصرية، هي بطولة جاءت في توقيت جيد بسبب توقف الدوري وستكون مفيدة للجميع، فالأندية ستمنح لاعبيها الذين لم يشاركوا كثيرا في الدوري وكذلك منح الفرصة لبعض الحكام الجدد".

واستمر "اعتقد بأنها ستكون بطولة موفقة للجميع وسيكون هناك خليط بين الوجوه الجديدة والحكام الجدد والقدامى ومن الوارد الاستعانة بحكام سيدات في البطولة".

وشدد "لا توجد أزمة بشأن مستحقات الحكام وكل الأمور تسير بشكل جيد".

وأضاف "لقد تحدثت مع اتحاد الكرة الجديد برئاسة جمال علام بشأن استمراري ولكن لا صوت يعلو فوق صوت كأس الأمم الإفريقية وكل شيء مؤجل إلى ما بعد نهايتها".

وأتم "لكل حدث حديث واحترم دائما الرأي الآخر لأنه من الوارد أن يكون لديهم ترشيحات أخرى تتماشى مع أفاكرهم، لا توجد مشكلة إطلاقا نؤدي الأمانة لمدة شهر ولهم مطلق الحرية في اختيار من الأصلح لإدارة ملف التحكيم في مصر".

وتنطلق بطولة كأس الرابطة في نسختها الأولى غدا الأربعاء، وتقام مباريات دور المجموعات خلال التوقف الدولي الحالي بسبب كأس الأمم الإفريقية.

وتستمر بطولة كأس الأمم الإفريقية من يوم 9 يناير حتى 6 فبراير.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجانب كل من السودان، ونيجيريا، وغينيا بيساو.