أمم إفريقيا - 18 وجها جديدا في قائمة مصر

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 13:37

كتب : FilGoal

شعار منتخب مصر - بيان

يستعد المنتخب المصري لأولى مبارياته في أمم إفريقيا 2021 المقامة في الكاميرون بمواجهة نيجيريا اليوم الثلاثاء.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

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حامل اللقب سبع مرات سيدخل أمم إفريقيا بقائمة مكونة من 28 لاعبا، يشارك منهم 18 لاعبا في البطولة للمرة الأولى.

يمكنك مطالعة اللاعبين المتواجدين في قائمة أمم إفريقيا للمرة الأولى من هنا.

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