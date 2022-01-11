تشكيل أمم إفريقيا - سليماني في هجوم الجزائر وبونجاح احتياطي.. والرباعي كامارا يقود سيراليون

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 14:13

كتب : FilGoal

مصر - الجزائر - كأس العرب

أعلن منتخبا الجزائر وسيراليون تشكيل مباراتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2021.

وجاء تشكيل الجزائر:

حارس المرمى: رايس مبولحي

أخبار متعلقة
محمد صلاح يكشف ما قاله لوالده حين تعرض للسرقة.. وما حدث في نجريج وفاة زميل كوكا في كونيا سبور اختبر معلوماتك - هل تتذكر مباراة مصر ونيجيريا في كأس إفريقيا 2010؟

الدفاع: رايم بنسبعيني - عبد القادر بدران - عيسى ماندي - يوسف عطال

وسط الملعب: يوسف بلايلي - ياسين براهيمي - حارس بلقبلة - رياض محرز - سفيان فيجولي

الهجوم: إسلام سليماني

بينما تشكيل سيراليون:

حارس المرمى: محمد كامارا

الدفاع: أومارو بانجورا - عثمان كاكاي - ستيفن كوكار - كيفن رايت

وسط الملعب: كوامي كي - جون كامارا - محمد بويا - مصطفى بوندو - كي كامارا

الهجوم: الحاج كامارا

وتنطلق المباراة الساعة 3 مساء وتنقلها قناة beIN Max 1.

الجزائر سيراليون كأس إفريقيا
نرشح لكم
مباشر أمم إفريقيا - الجزائر (0) (0) سيراليون.. أوووووووو ماذا أهدر براهيمي! بسبب المنشطات.. استبعاد حارس كوت ديفوار من كأس الأمم الإفريقية فحوصات طبية من الأهلي لـ بانون عند عودته إلى القاهرة سليماني: الجزائر والكاميرون والمغرب والسنغال أبرز المرشحين للقب أمم إفريقيا
أخر الأخبار
رانجنيك يكشف سبب غياب رونالدو عن لقاء أستون فيلا 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رسالة حزينة من كوكا بعد وفاة زميله ساعة | المحترفون
كأس الرابطة - موعد مباراة الزمالك أمام إنبي.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | مصر
كأس الرابطة - موعد مباراة الأهلي أمام الجونة.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | مصر
مباشر أمم إفريقيا - الجزائر (0) (0) سيراليون.. أوووووووو ماذا أهدر براهيمي! ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تعرف على أسعار ملابس محمد صلاح في جلسة تصوير مجلة GQ ساعة | مصر
مران الأهلي - محاضرة وتقسيمة قوية.. وتدريبات بدنية قبل مواجهة الجونة ساعة | الدوري المصري
مصطفى محمد يوجه رسالة لفاتح تريم بعد إقالته ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 2 وكيل بدر بانون يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابته ومدة الغياب 3 تعرف على أرقام قمصان لاعبي منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 4 المنتخب يعلن: إصابة إبراهيم عادل بكورونا وطلب استبدال محمد حمدي.. وإيجابية مسحة 3 إداريين