تشكيل أمم إفريقيا - سليماني في هجوم الجزائر وبونجاح احتياطي.. والرباعي كامارا يقود سيراليون
الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 14:13
كتب : FilGoal
أعلن منتخبا الجزائر وسيراليون تشكيل مباراتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2021.
وجاء تشكيل الجزائر:
حارس المرمى: رايس مبولحي
الدفاع: رايم بنسبعيني - عبد القادر بدران - عيسى ماندي - يوسف عطال
وسط الملعب: يوسف بلايلي - ياسين براهيمي - حارس بلقبلة - رياض محرز - سفيان فيجولي
الهجوم: إسلام سليماني
بينما تشكيل سيراليون:
حارس المرمى: محمد كامارا
الدفاع: أومارو بانجورا - عثمان كاكاي - ستيفن كوكار - كيفن رايت
وسط الملعب: كوامي كي - جون كامارا - محمد بويا - مصطفى بوندو - كي كامارا
الهجوم: الحاج كامارا
وتنطلق المباراة الساعة 3 مساء وتنقلها قناة beIN Max 1.