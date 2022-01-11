وفاة زميل كوكا في كونيا سبور

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 13:08

كتب : FilGoal

أحمد كاليك - كونيا سبور

أعلنت السلطات التركية وفاة أحمد كاليك لاعب كونيا سبور ومنتخب تركيا خلال حادث سيارة عن عمر يناهز 27 عاما.

كاليك كان يقود سيارته في طريقه إلى مدينة أنقرة ولكنه فقد التحكم في السيارة بسبب الأمطار مما أدى إلى انقلابها.

وفي فحص الشرطة لموقع الحادث اتضح بأن كاليك قد قذف خارج السيارة بسبب الحادث، إذ أنهم وجدوا الجثة بعيدا عن السيارة بمسافة 30 مترا.

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وفقا لشهود العيان الذين شاهدوا الواقعة فإن كاليك كان يقود بسرعة كبيرة وأن السيارة قد انقلبت لعدة مرات قبل أن تتوقف.

كاليك هو زميل أحمد حسن كوكا في فريق كونيا سبور، وكان قد انضم للنادي في عام 2020 قادما من جالاتاسراي.

وسبق للمدافع الراحل المشاركة مع منتخب تركيا في 8 مباريات كان آخرهم في مباراة ودية أمام كوسوفو عام 2017.

وشارك كاليك منذ بداية الموسم الحالي في 18 مباراة مع كونيا سبور وتعرض خلالهم للطرد في مباراة واحدة أمام هاتيا سبور.

وتوج كاليك خلال مسيرته بالدوري التركي مرتين، وكأس تركيا مرة، وكأس السوبر التركي في مرة أخرى.

أحمد كاليك كونيا سبور
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