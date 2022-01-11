خبر في الجول - سلبية مسحة عبد القادر.. وشرط مشاركته في مران الأهلي

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 12:54

كتب : أحمد الخولي

هدف أحمد عبد القادر بقميص الأهلي في شباك الإسماعيلي

تحولت نتيجة مسحة لاعب الأهلي أحمد عبد القادر إلى سلبية.

وأعلن الأهلي في وقت سابق إصابة الخماسي ياسر إبراهيم وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل "كوكا" بفيروس كورونا.

وخضع بعدها الثلاثي رامي ربيعة وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري لمسحة جاءت نتيجتها سلبية لـ ربيعة وسلبية للثنائي.

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وحسبما علم FilGoal.com، فإن مسحة عبد القادر جاءت سلبية ولكنه سيحتاج لبضعة أيام للتأكد من زوال آثار الإصابة على الجسم بالكامل قبل المشاركة في المران الجماعي للأهلي.

واستأنف الأهلي تدريباته يوم السبت استعدادا لمواجهة الجونة يوم الخميس في الجولة الأولى من كأس الرابطة.

يذكر أن الأهلي سيشارك في كأس العالم للأندية فبراير المقبل.

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