كوياتيه في رسالة إلى تريزيجيه: أنتظر مواجهتك في نهائي كأس إفريقيا

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 12:26

كتب : FilGoal

شيخو كوياتيه - السنغال

أرسل شيخ كوياتيه لاعب منتخب السنغال وكريستال بالاس رسالة إلى محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر يتمنى فيها التوفيق ومواجهته في المباراة النهائية.

تريزيجيه

النادي : أستون فيلا

شيخ كوياتيه

النادي : كريستال بالاس

السنغال
كأس الأمم الإفريقية

وظهر كوياتيه في مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي لكأس الأمم الإفريقية 2021.

وقال كوياتيه خلال المقطع: "أهلا صديقي تريزيجيه السلام عليكم، آمل أن تكون بخير وأتمنى لك التوفيق في البطولة ومواجهتك في المباراة النهائية وأن يفوز منتخب السنغال إن شاء الله".

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وافتتح منتخب السنغال مبارياته بالبطولة بالفوز على زيمبابوي بهدف دون مقابل في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا اليوم الثلاثاء في افتتاح مبارياته بالبطولة.

وتستمر كأس الأمم الإفريقية في الفترة ما بين 9 يناير حتى 6 فبراير.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجانب كل من نيجيريا، وغينيا بيساو، والسودان.

كأس الأمم الإفريقية 2021 شيخ كوياتيه محمود حسن تريزيجيه السنغال مصر،السنغال
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