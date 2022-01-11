تكافؤ في المواجهات الرسمية بين مصر ونيجيريا الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 12:04 كتب : عبد الرحمن فوزي مصر تكافؤ في المواجهات الرسمية بين مصر ونيجيريا - نيجيريا - مصر كأس الأمم الإفريقية لم تبدأ 18:00 مصر كأس الأمم الإفريقية اضغط هنا لتطالع التفاصيل نيجيريا منتخب مصر كأس إفريقيا نرشح لكم ماذا فعل كيروش في كأس إفريقيا قبل 20 عاما.. وفي مواجهة وحيدة ضد نيجيريا منتخب مصر الثامن في ترتيب القوائم الأكثر خبرة في كأس إفريقيا مصر هزمت نيجيريا مرتين في أولى مبارياتها بـ كأس إفريقيا.. ولم تخسر الافتتاح منذ 20 عاما وجوه جديدة في مران الأهلي.. تعرف على خماسي الناشئين الصاعد بقرار موسيماني أخر الأخبار تكافؤ في المواجهات الرسمية بين مصر ونيجيريا 22 دقيقة | تقرير في الجول أزياء غريبة في جلسة تصوير مجنونة لـ محمد صلاح 28 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021 ماذا فعل كيروش في كأس إفريقيا قبل 20 عاما.. وفي مواجهة وحيدة ضد نيجيريا 43 دقيقة | تقرير في الجول أمم إفريقيا - الحضري وأبو جبل في الطريق إلى الكاميرون ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021 كوبر: محمد صلاح أفضل من ميسي حاليا ساعة | منتخب مصر عبد الحفيظ: حمدي فتحي أهم لاعب في فريقه.. لا ينال حقه ساعة | منتخب مصر نجم نيجيريا السابق لـ في الجول: محمد صلاح سيرجح كفة مصر.. وأرشح هذا الفريق للقب ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021 زيزو: طارق حامد قدوة.. سأفتقده في منتخب مصر ساعة | منتخب مصر التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. ماذا فعل كيروش في كأس إفريقيا قبل 20 عاما.. وفي مواجهة وحيدة ضد نيجيريا زيزو: طارق حامد قدوة.. سأفتقده في منتخب مصر أكرم توفيق: أفشة لن يتأثر بغيابه عن منتخب مصر عبد الحفيظ: حمدي فتحي أهم لاعب في فريقه.. لا ينال حقه أمم إفريقيا - الحضري وأبو جبل في الطريق إلى الكاميرون الأكثر مشاهدة 1 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 2 وكيل بدر بانون يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابته ومدة الغياب 3 تعرف على أرقام قمصان لاعبي منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 4 المنتخب يعلن: إصابة إبراهيم عادل بكورونا وطلب استبدال محمد حمدي.. وإيجابية مسحة 3 إداريين أمس اليوم غدا كأس الأمم الإفريقية 1 السنغال 0 زيمبابوي انتهت كأس الأمم الإفريقية 1 المغرب 0 غانا انتهت كأس الأمم الإفريقية 0 جزر القمر 1 الجابون انتهت كأس الأمم الإفريقية 1 غينيا 0 مالاوي انتهت الدوري الإسباني 1 إسبانيول 2 إلتشي انتهت كأس الأمم الإفريقية - نيجيريا - مصر لم تبدأ 18:00 كأس الأمم الإفريقية - الجزائر - سيراليون لم تبدأ 15:00 كأس الأمم الإفريقية - السودان - غينيا بيساو لم تبدأ 21:00 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - الطائي - الهلال لم تبدأ 14:40 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - الفيصلي - الأهلي لم تبدأ 17:05 كأس الأمم الإفريقية - تونس - مالي لم تبدأ 15:00 كأس الأمم الإفريقية - موريتانيا - جامبيا لم تبدأ 18:00 كأس الأمم الإفريقية - غينيا الاستوائية - كوت ديفوار لم تبدأ 21:00 كأس الرابطة المصرية - إيسترن كومباني - فيوتشر لم تبدأ 14:30 كأس الرابطة المصرية - المصري - مصر للمقاصة لم تبدأ 14:30