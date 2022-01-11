تكافؤ في المواجهات الرسمية بين مصر ونيجيريا

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 12:04

كتب : عبد الرحمن فوزي

مصر

تكافؤ في المواجهات الرسمية بين مصر ونيجيريا

اضغط هنا لتطالع التفاصيل

نيجيريا منتخب مصر كأس إفريقيا
نرشح لكم
ماذا فعل كيروش في كأس إفريقيا قبل 20 عاما.. وفي مواجهة وحيدة ضد نيجيريا منتخب مصر الثامن في ترتيب القوائم الأكثر خبرة في كأس إفريقيا مصر هزمت نيجيريا مرتين في أولى مبارياتها بـ كأس إفريقيا.. ولم تخسر الافتتاح منذ 20 عاما وجوه جديدة في مران الأهلي.. تعرف على خماسي الناشئين الصاعد بقرار موسيماني
أخر الأخبار
تكافؤ في المواجهات الرسمية بين مصر ونيجيريا 22 دقيقة | تقرير في الجول
أزياء غريبة في جلسة تصوير مجنونة لـ محمد صلاح 28 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
ماذا فعل كيروش في كأس إفريقيا قبل 20 عاما.. وفي مواجهة وحيدة ضد نيجيريا 43 دقيقة | تقرير في الجول
أمم إفريقيا - الحضري وأبو جبل في الطريق إلى الكاميرون ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كوبر: محمد صلاح أفضل من ميسي حاليا ساعة | منتخب مصر
عبد الحفيظ: حمدي فتحي أهم لاعب في فريقه.. لا ينال حقه ساعة | منتخب مصر
نجم نيجيريا السابق لـ في الجول: محمد صلاح سيرجح كفة مصر.. وأرشح هذا الفريق للقب ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
زيزو: طارق حامد قدوة.. سأفتقده في منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 2 وكيل بدر بانون يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابته ومدة الغياب 3 تعرف على أرقام قمصان لاعبي منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 4 المنتخب يعلن: إصابة إبراهيم عادل بكورونا وطلب استبدال محمد حمدي.. وإيجابية مسحة 3 إداريين