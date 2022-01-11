أزياء غريبة في جلسة تصوير مجنونة لـ محمد صلاح

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 11:58

كتب : FilGoal

محمد صلاح حفل إيرث شوت

خضع النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول لجلسة تصوير بأزياء غريبة.

جلسة التصوير كانت لصالح مجلة GQ الشهيرة.

النجم المصري يتألق في سماء الكرة الإنجليزية لموسمه الخامس على التوالي رفقة ناديه ليفربول.

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ونشرت المجلة صور صلاح بمجموعة من الملابس الغربية عبر موقعها وجاءت على الشكل التالي:-

ويستعد صلاح لقيادة منتخب مصر أمام نيجيريا في افتتاح مباريات الفراعنة ببطولة الأمم الإفريقية.

وانطلقت البطولة يوم الأحد الماضي وتنتهي يوم 6 فبراير المقبل.

ويسعى الفراعنة لحصد اللقب الثامن في تاريخهم بالبطولة الإفريقية.

اللقب الأخير الذي حققه منتخب مصر كان في 2010، حين بدأ البطولة بالفوز على نيجيريا.

محمد صلاح ليفربول منتخب مصر
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