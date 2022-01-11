أمم إفريقيا - الحضري وأبو جبل في الطريق إلى الكاميرون

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 11:22

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر - 2 يناير

سافر عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر والحارس محمد أبو جبل إلى الكاميرون صباح الثلاثاء للحاق ببعثة الفراعنة.

أعلن اتحاد الكرة المصري في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء سلبية المسحة الطبية التي أجراها عصام الحضري ومحمد أبو جبل.

ونشر الحضري صورته مع حارس الزمالك عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وعلق قائلا: "في طريقنا إلى جاروا أنا وأبو جبل".

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وأضاف "دعواتكم ونسأل الله التوفيق لمنتخب مصر اليوم إن شاء الله".

وجاءت مسحة مصطفى صادق أخصائي العلاج الطبيعي سلبية أيضا.

وعلى الفور اتخذ الاتحاد المصري كافة الإجراءات اللازمة لسفر الثلاثي إلى الكاميرون للحاق ببعثة منتخب مصر المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2021.

وكان جيرارد مور محلل الأداء قد توجه إلى الكاميرون مع البعثة بعد ثبوت سلبية مسحته.

يذكر أن طارق سليمان مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي سافر بدلا من الحضري للكاميرون لتدريب الحراس لحين شفاء الحضري.

فيما ظل أبو جبل على قوة المنتخب إذ أن اللوائح لا تمنع تواجده بعد شفائه.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة مساء الثلاثاء بملاقاة نيجيريا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

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