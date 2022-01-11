كوبر: محمد صلاح أفضل من ميسي حاليا
الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 11:05
كتب : FilGoal
يرى الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب الكونغو الديموقراطية الحالي ومنتخب مصر الأسبق بأن محمد صلاح أفضل من ليونيل ميسي خلال الفترة الحالية.
وقال كوبر في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: " محمد صلاح أفضل من ميسي خلال الفترة الحالية، إذا كنت تختار بشكل عام حينها من الممكن أن نتحدث بشكل مختلف، ولكن في الأربعة أشهر الماضي محمد صلاح الأفضل بلا شك".
وتابع " محمد صلاح خلال الفترة الحالية لاعب غير عادي، وإذا غضب ميسي من ذلك الكلام فليغضب".
ويشارك محمد صلاح حاليا مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.
كوبر يجيب على السؤال الأصعب.. ميسي أم صلاح؟#اللعيب#MBCMASR
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ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات.
وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجانب كل من نيجيريا، وغينيا بيساو، والسودان.