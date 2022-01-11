عبد الحفيظ: حمدي فتحي أهم لاعب في فريقه.. لا ينال حقه

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 11:02

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - هلال الحلوة - مصر - لبنان - كأس العرب

يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن حمدي فتحي لاعب الأخير ومنتخب مصر يعتبر أهم عنصر في فريقه.

حمدي فتحي

النادي : الأهلي

مصر

وبسؤاله عن اللاعبين المتوقع تألقهم مع مصر ضد نيجيريا يوم الثلاثاء قال عبد الحفيظ عبر قناة إم.بي.سي مصر:"محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم، لا يقارن بأحد".

ثم استدرك "لكن هناك لاعب لا يحصل على حقه نهائيا، هو حمدي فتحي".

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وأضاف "حمدي فتحي قد يكون محور إجادة أو إخفاق فريق. الدور الذي يؤديه كان يوصف من قبل بأنه الجندي المجهول، لكن الآن كل من يفهم كرة قدم يعرف أنه أهم لاعب في الفريق".

ويستعد حمدي فتحي ومحمد صلاح للمشاركة مع مصر ضد نيجيريا اليوم الثلاثاء في أولى مباريات الفراعنة بكأس إفريقيا 2021.

ثم سيواجه منتخب مصر فريقي غينيا بيساو والسودان في 15 و19 يناير على الترتيب.

كأس إفريقيا حمدي فتحي
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