زيزو: طارق حامد قدوة.. سأفتقده في منتخب مصر

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 10:49

كتب : FilGoal

الزمالك - طارق حامد

أشاد أحمد سيد "زيزو" لاعب مصر والزمالك بطارق حامد زميله في الأخير.

طارق حامد

النادي : الزمالك

مصر

وقال زيزو عبر قناة إم.بي.سي مصر تعليقا على استبعاد حامد من قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس إفريقيا 2021:"لابد أن يجتهد اللاعبون ومن المؤكد أنهم سيعودون. باب المنتخب مفتوح للجميع مثلما شاهدنا في كأس العرب".

وواصل "طارق حامد محترف مثالي، لن يتأثر باستبعاده".

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وأتم "لاعب قدوة ومثل، سأفتقده في منتخب مصر".

وخرج طارق حامد من حسابات كارلوس كيروش مدرب مصر ولم يشارك في كأس العرب.

ولم يدخل قائمة الفراعنة في كأس إفريقيا التي انطلقت يوم الأحد.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا اليوم الثلاثاء في أولى مبارياته بكأس إفريقيا 2021.

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