أكرم توفيق: أفشة لن يتأثر بغيابه عن منتخب مصر

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 10:42

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفشة - مصر - لبنان - كأس العرب

يرى أكرم توفيق لاعب مصر والأهلي أن محمد مجدي "أفشة" زميله في الأخير لن يتأثر سلبا بالغياب عن منتخب الفراعنة في كأس إفريقيا 2021.

محمد مجدي أفشة

النادي : الأهلي

مصر

وخرج أفشة من قائمة مصر في البطولة القارية بعدما كان في ديسمبر الماضي ضمن الفريق الوطني الذي حصل على المركز الرابع في كأس العرب.

وقال أكرم توفيق عبر قناة إم.بي.سي مصر:"أفشة لاعب كبير، أمر مثل هذا لن يؤثر عليه".

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وبسؤاله عن مواجهة نيجيريا في كأس إفريقيا قال مدافع الأهلي:"منتخب قوي، لكننا أقوى".

وعقب أيمن أشرف لاعب الأهلي على غياب أفشة بالقول للقناة ذاتها:"كنت أتمنى وجوده وطارق حامد في منتخب مصر، لكن يجب احترام وجهة نظر المدرب".

بينما قال محمد شريف مهاجم الأهلي:"لاعبان كبيران مهمان في فريقيهما، لكن يجب احترام وجهة نظر المدرب".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا اليوم الثلاثاء في أولى مبارياته بكأس إفريقيا 2021.

وانضم شريف وأشرف وأكرم للفريق الذي يقوده البرتغالي كارلوس كيروش.

أفشة منتخب مصر
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