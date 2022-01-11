خليلوزيتش: أنا حزين لأجل بانون.. من المؤسف ما حدث معه

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 01:45

كتب : محمد عبد العظيم

بدر بانون

أعرب وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب عن حزنه لاستبعاد بدر بانون مدافع الفريق من القائمة المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2021.

بدر بانون

النادي : الأهلي

المغرب

وأعلن منتخب المغرب استبدال بانون بأشرف بنشرقي بعد معاناة الأول من مضاعفات إثر إصابته سابقا بفيروس كورونا.

وقال خليلوزيتش في تصريحات نقلها موقع "البطولة" المغربي: "بدر يعاني من مشاكل طبية، ولا يمكنه أن يتواجد معنا حالا".

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وواصل "وتعلمون أنه بإمكانك قبل 24 ساعة من أول مباراة القيام بتغيير، والطاقم الطبي أخبرنا بأنه لن يكون معنا".

وأتم المدرب البوسني حديثه "بانون حاضر معنا، لكن من المؤسف ما حدث بالنسبة إليه، إنها المرة الثالثة التي يعاني فيها من مشاكل، وأنا جد حزين بخصوصه، وأنتم تعلمون أننا قمنا باستبداله في آخر الدقائق".

وفاز منتخب المغرب على غانا أمس الإثنين في أولى جولات أمم إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

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