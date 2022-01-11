اتحاد الكرة يعلن سلبية مسحتي الحضري وأبو جبل

أعلن اتحاد الكرة المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء سلبية المسحة الطبية التي أجراها عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر وحارس الفراعنة محمد أبو جبل.

هذا بالإضافة لسلبية مسحة مصطفى صادق أخصائي العلاج الطبيعي.

وعلى الفور اتخذ الاتحاد المصري كافة الإجراءات اللازمة لسفر الثلاثي إلى الكاميرون للحاق ببعثة منتخب مصر المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2021.

وكان جيرارد مور محلل الأداء قد توجه إلى الكاميرون مع البعثة بعد ثبوت سلبية مسحته.

يذكر أن طارق سليمان مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي سافر بدلا من الحضري للكاميرون لتدريب الحراس لحين شفاء الحضري.

فيما ظل أبو جبل على قوة المنتخب إذ أن اللوائح لا تمنع تواجده بعد شفائه.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة مساء اليوم بملاقاة نيجيريا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.