عصام عبد الفتاح: من الوارد استدعاء إبراهيم نور الدين في أمم إفريقيا.. وردي على الخبراء الأجانب

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 00:27

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي - إبراهيم نور الدين

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام المصري عن احتمالية استدعاء إبراهيم نور الدين وسمير جمال للتحكيم في أمم إفريقيا بسبب حالات فيروس كورونا.

وكان الثنائي المصري محمود البنا وأحمد حسام طه قد أصيبا بفيروس كورونا خلال بطولة أمم إفريقيا.

وقال عصام عبد الفتاح عبر قناة صدى البلد: "من الوارد استدعاء إبراهيم نور الدين وسمير جمال للمشاركة في إدارة مباريات أمم إفريقيا".

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وأوضح "الأمر محل دراسة خاصة مع توقع حدوث أي شيء بالنسبة لعدد المصابين".

وأضاف عبد الفتاح "شيء طبيعي بعد نهاية فترة أي اتحاد تتقدم اللجان باستقالتها، ولكن الاتحاد الحالي برئاسة جمال علام جاء في وقت صعب استعدادا لمنافسات أمم إفريقيا".

وتابع رئيس لجنة الحكام المصري "لذلك تم تأجيل كل شيء لما بعد البطولة".

وبسؤاله عن موقفه من الاستعانة بخبراء أجانب في تصريحات منسوبة لمحمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد قال: "من موقعي الحالي حتى الآن كرئيس لجنة حكام أقول أن لكل اتحاد له فكره".

واختتم تصريحاته "أنا احترم كل الأراء وهو حق أصيل لهم وربما يكون صحيح لم لا؟ وعليهم أيضا النظر للتجارب الأخرى هل نجحت أم لا؟".

أمم إفريقيا عصام عبد الفتاح
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