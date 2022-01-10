وكيل كهربا: فعل كل شيء لمعرفة سبب عدم مشاركته مع الأهلي

قال أحمد يحيى وكيل محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي المعار إلى هاتاي سبور التركي إن الأخير فعل كل شيء لمعرفة سبب عدم مشاركته مع المارد الأحمر.

محمود كهربا النادي : هاتاي سبور

وانتقل كهربا إلى هاتاي سبور لستة أشهر مع إمكانية ضمة نهائيا.

وتحدث أحمد يحيى عبر قناة "أون سبورتس 1" قائلا: "خيار البيع موجود، تقريبا ستصل قيمة انتقال كهربا لـ3 مليون دولار".

وعن موقف كهربا من العودة للأهلي قال: "أهم شيء كهربا هناك ماذا سيقدم ولو تألق في تركيا طبيعي أن يتغير الوضع في الأهلي".

قبل أن يستدرك "لكن من الواضح والشكل العام أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي لا يريده، ما أراه وما أفهمه أن كهربا جيد جدا في المران وسبب عدم مشاركته غير معلوم بالنسبة لي".

وأتم "كهربا فعل كل شيء لمعرفة سبب عدم مشاركته ورد موسيماني دائما أنه كان سيحصل على فرصة".