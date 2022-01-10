ماني: كنا نعرف أننا سنعاني في أمم إفريقيا بسبب ارتفاع الحرارة.. وسنقاتل للفوز بالكأس

الإثنين، 10 يناير 2022 - 23:47

كتب : FilGoal

السنغال - زيمبابوي - ماني - بالدي

أوضح ساديو ماني نجم السنغال سبب ظهور منتخب بلاده بمستوى متوسط في مواجهة زيمبابوي بكأس الأمم الإفريقية.

ساديو ماني

النادي : ليفربول

السنغال

وفاز منتخب السنغال في الوقت بدل الضائع على زيمبابوي بهدف دون رد، في الجولة الأولى لمجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون. وسجل ماني الهدف من ركلة جزاء.

وقال ماني في تصريحات نقلتها قناة أون تايم سبورتس: "من البداية أوضحنا أننا سنعاني بسبب درجة الحرارة المرتفعة وأيضا لأننا لم نلعب أي مباراة ودية استعدادا لكأس الأمم".

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وأضاف "المهم بالنسبة لنا هو تحقيق الفوز في أول مباراة لنا في البطولة، وأنا سعيد لكل زملائي في المنتخب".

وواصل "بالتأكيد غياب إدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي يصعب تعويضه، ولكن هذه هي كرة القدم ويجب أن نتأقلم ونقاتل من أجل تحقيق الفوز".

وأكمل "عندما وضعت الكرة لأسدد ركلة الجزاء أمام زيمبابوي ولم أفكر في أي شيء إلا تسجيل الهدف، وكنت محظوظا بعض الشيء".

وشدد "سنلعب مباراة قوية ضد غينيا وسنحارب لتحقيق الفوز وحسم التأهل للدور المقبل".

نجم ليفربول أتم تصريحاته "البعض يقول إن السنغال هو المرشح للفوز بالبطولة وأنا أشكرهم على ذلك، وكل ما سأقوله هو إننا سنفعل كل ما في وسعنا للفوز بالكأس".

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