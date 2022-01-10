وكيله: الأهلي لم يبلغ وليد سليمان بالاعتزال.. ولن يلعب خارج القلعة الحمراء

الإثنين، 10 يناير 2022 - 23:37

كتب : FilGoal

وليد سليمان - الأهلي

نفى حازم الحديدي وكيل أعمال وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي أن يكون اتخذ القرار النهائي بشأن كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

وليد سليمان

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال الحديدي عبر قناة أون تايم سبورتس: "الأهلي لم يبلغ وليد سليمان بالاعتزال حتى الآن".

وأضاف "وليد سليمان لاعب ذو قيمة كبيرة وأكبر من أن تُعلن أخبار اعتزاله عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

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وأتم تصريحاته "وليد متواجد في الأهلي وإذا أصبح خارج الأهلي لن يلعب كرة قدم مرة أخرى".

وينتهي تعاقد وليد سليمان البالغ من العمر 37 عاما مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وانضم وليد سليمان لصفوف الأهلي في عام 2011 قادما من إنبي.

الأهلي وليد سليمان الدوري المصري
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