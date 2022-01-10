كرة يد - نيس يجدد تعاقده مع مروة عيد لمدة ثلاثة مواسم

جدد نادي نيس الفرنسي تعاقده مع مروة عيد المحترفة المصرية لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وكانت مروة قد انضمت إلى الفريق منذ عام 2015 من أونيس لاروشيل في الدرجة الثانية وأصبحت عنصرا هاما في الفريق.

وكشفت مروة عيد عبر حسابها الرسمي: "تم تجديد تعاقدي مع نادي نيس الفرنسي لثلاثة مواسم مقبلة، دعواتكم".

وكان نادي نيس قد منح مروة عيد شارة قيادة الفريق منذ عام 2017 تقديرا لدورها مع الفريق.

وشاركت مروة عيد في مباراة اليوم مع فريقها نيس أمام تشامبري تورين في الدوري الفرنسي.

وانتهى اللقاء بالتعادل بنتيجة 24-24 وسجلت 4 أهداف كأكثر لاعبات نيس تسجيلا للأهداف.

ويتواجد نيس في المركز العاشر من الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة من 9 مباريات ولديها مباراة مؤجلة.

ويشارك في الدوري الفرنسي 14 ناديا من بينهم نيس الذي يلعب ضمن صفوفه مروة عيد المحترفة المصرية.