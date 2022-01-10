رصاصة جابونية

أطلق آرون بوبيندزا لاعب الجابون تسديدة قوية أسقط بها صمود جزر القُمر ليحصد ثلاث نقاط هامة لبلاده في كأس أمم إفريقيا 2021.

وفاز منتخب الجابون على جزر القُمر اليوم الإثنين بهدف دون رد في ملعب أحمدو أهيدجو في أولى جولات البطولة ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

سجل آرون بوبيندزا هدف المباراة الوحيد بتسديدة في الدقيقة 16.

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بتلك النتيجة حصد منتخب الجابون أول ثلاث نقاط له في البطولة ليتصدر المجموعة بالتساوي مع المغرب.

فيما يأتي منتخب غانا ثالثا بدون أي نقطة بالتساوي مع جزر القُمر.

وأصبح ذلك الانتصار هو الأول للجابون في أمم إفريقيا منذ الفوز على بوركينا فاسو في افتتاح أمم إفريقيا 2015.

أما جزر القُمر ففشلت في تحقيق نقطة أولى في مشاركتها الأولى التاريخية في البطولة.

ويلتقي منتخب الجابون مع غانا في الجولة المقبلة يوم الجمعة، فيما يواجه منتخب جزر القُمر منافسه المغرب.

اعتمد منتخب الجابون على مهاجم وحيد هو جيم ألفينا.

فيما لجأ جزر القُمر لثنائي هجومي ضم بنجلود يوسف والفاردو بن محمد.

تشكيل أمم إفريقيا - الجابون بدون أوباميانج في مواجهة جزر القمر#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/kNJRIfiMc6 — FilGoal (@FilGoal) January 10, 2022

ملخص اللقاء

جاءت المباراة هادئة للغاية في أغلب أحداثها ولم تكن هناك الكثير من الفرص الخطيرة.

إذ أن أول تهديد حقيقي في المباراة كان هو لقطة الهدف الوحيد فيها.

ففي الدقيقة 16 تسلم آرون بوبيندزا الكرة وسددها بقوة بيسراه من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وتوقف اللعب أكثر من مرة بسبب الإصابات المختلفة في صفوف المنتخبين.

وحاول منتخب جزر القُمر تهديد المرمى الجابوني لكن كل التسديدات كانت بعيدة عنه وغير دقيقة.

وأرسل مُسجل هدف المباراة الوحيد عرضية متقنة ولكنها لم تجد من يقابلها لتضيع فرصة هدف آخر على منتخب بلاده.

وفي الشوط الثاني لم يكن هناك الكثير من الفرص وسقط لاعبي المنتخبين في التسلل أكثر من مرة.

حصل منتخب جزر القُمر على ركلة حرة في الثواني الأخيرة لكن الكرة ارتطمت بالحائط البشري لتنتهي بفوز الجابون بهدف دون رد.