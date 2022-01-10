أمم إفريقيا - المساكني يتعافى من كورونا ويستعد للسفر إلى الكاميرون

تعافى يوسف المساكني نجم منتخب تونس من فيروس كورونا ويستعد للسفر إلى الكاميرون.

يوسف المساكني النادي : العربي تونس

وكان المساكني قد تخلف عن رحلة تونس إلى الكاميرون بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تعافي يوسف المساكني وسلامته بعد إجراء مسحة جديدة وجملة من الفحوصات الطبية.

ويستعد المساكني للسفر إلى الكاميرون من قطر غدا الثلاثاء من أجل الالتحاق بزملائه بمقر إقامة تونس.

ويلعب منتخب تونس أولى مباريات في الثالثة من عصر الأربعاء أمام مالي.

ويشترك منتخب تونس في بطولة أمم إفريقيا التي انطلقت يوم الأحد 9 يناير وتستمر حتى 6 فبراير.

تونس تتواجد في المجموعة الرابعة من البطولة رفقة مالي وموريتانيا وجامبيا.

وحقق نسور قرطاج لقب أمم إفريقيا مرة واحدة عام 2004 عندما أقيمت في تونس.

ويشارك منتخب تونس للمرة 20 في منافسات أمم إفريقيا والمرة 15 على التوالي.