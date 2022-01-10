رسالة من فينجادا لـ منتخب مصر عبر في الجول: أسعدوا الجماهير أمام نيجيريا

وجه البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد كرة القدم رسالة إلى جهاز منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش وذلك قبل مواجهة نيجيريا.

ويلعب منتخب مصر ضد نيجيريا مساء غدا الثلاثاء، في افتتاح مبارياته بكأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وقال فينجادا لـFilGoal.com: "اسعدوا المصريين في ضربة البداية أمام نيجيريا بتحقيق الفوز والثلاث نقاط".

وأضاف "نملك مجموعة متميزة من اللاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى واحترافي بقيادة كيروش، وهو قادرون على الذهاب إلى أبعد مدى في البطولة".

وشدد "ما علينا هو دعم اللاعبين والجهاز الفني في البطولة وتحفيزهم".

وأتم تصريحاته "كلنا خلف منتخب مصر وكلنا مصريين في البطولة".

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