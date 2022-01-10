مصدر من كاف يكشف لـ في الجول استدعاء حكمين مصريين جديدين لأمم إفريقيا

أرسل الاتحاد الإفريق لكرة القدم "كاف" إخطارا رسميا لنظيره المصري اليوم الإثنين أخطره فيه باستدعاء الحكمين أحمد الغندور ومحمد معروف.

وقال مصدر من كاف –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "استدعينا الحكمين أحمد الغندور ومحمد معروف بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين صفوف الحكام".

وواصل "استدعينا أكثر من حكم آخر من مختلف الدول كذلك".

وعن مصير الحكمين المصابين بكورونا محمود البنا وأحمد حسام طه قال: "هما بخير ولن يتم استبعادهما".

وشدد "سيكون لهما الحق في إدارة المباريات حين تتحول عينتهم إلى سلبية، وجميع الحكام المصابين بالفيروس في حالة جيدة".

وأتم المصدر حديثه "الاستدعاءات الجديدة للحكام سببها هو زيادة أعدادهم لمواجهة زيادة عدد المصابين بكورونا تجنبا للدخول في أزمة".

ويتواجد في أمم إفريقيا خمسة حكام من قبل هم محمود عاشور ومحمود أبو الرجال ومحمود البنا وأمين عمر وأحمد حسام طه.