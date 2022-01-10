كرة طائرة - الزمالك ينهي الدور التمهيدي بالعلامة الكاملة.. والأهلي يهزم سبورتنج

الإثنين، 10 يناير 2022 - 21:08

كتب : محمد سمير

الأهلي - كرة طائرة

اختتم فريق الزمالك منافسات الدور التمهيدي من دوري الطائرة بالعلامة الكاملة بعد الفوز على الطيران.

أما الأهلي فواصل هو الأخر تفوقه في مجموعته بعد الفوز على سبورتنج ولديه مباراة مؤجلة أمام فريق إسكندرية للبترول.

وحول الزمالك تأخره بشوط إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل شوط بنتيجة (21-25، 26-24، 25-13، 25-23).

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أما الأهلي فتغلب على سبورتنج بنتيجة (25-17، 25-21، 25-15).

ويشارك 24 فريقا في دوري رجال الكرة الطائرة مقسمين على أربع مجموعات بواقع ستة فرق في المجموعة الواحدة.

وتتأهل الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة من الدور التمهيدي (12 فريقا) إلى الدور قبل النهائي، ويتم تقسيم الـ 12 ناديا على مجموعتين بالنتائج التي تم تحقيقها مع الفريقين الصاعدين معه من المجموعة، ويلتقي كل فريق مع باقي الفرق التي لم يقابلها في الدور التمهيدي.

وضمنت أندية الأهلي وسبورتنج التأهل من المجموعة الأولى ويتنافس فريقا هيليوبوليس والزهور على بطاقة التأهل الثالثة.

أما في المجموعة الثانية فتأهلت أندية الزمالك والترسانة والطيران إلى قبل النهائي.

وفي المجموعة الثالثة ضمن ناديا طلائع الجيش وبتروجت التأهل ويتنافس فريقا مصر للبترول والقناة على البطاقة الثالثة.

وأخيرا ضمنت أندية الاتحاد السكندري وسموحة وإيسترن كومباني التأهل من المجموعة الرابعة.

وتقام منافسات قبل النهائي في الفترة من 14 يناير إلى 31 من الشهر نفسه، ويتأهل أول أربعة أندية من المجموعتين إلى الدور النهائي ويقام بنظام دوري الدور الواحد في شهر مارس إذ يلعب كل فريق سبع مباريات.

بعد انتهاء ترتيب الفرق الثمانية الصاعدة يقام الدور الختامي من الدوري بنظام البلاي أوف، إذ يواجه صاحب المركز الأول نظيره الثامن بينما يلعب الثاني ضد السابع وهكذا وبنظام best of 3 أي الفائز في مباراتين يتأهل للدور التالي.

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