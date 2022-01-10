بيكيه: متفائل بقدرتنا على الوصول إلى النهائي كأس السوبر.. وفرص الفوز متساوية

يرى جيرارد بيكيه لاعب برشلونة بأن فرص فوز فريقه متسواية مع ريال مدريد من أجل الوصول إلى نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويلتقي برشلونة مع ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني والذي سيقام بمدينة الرياض في السعودية.

وقال بيكيه في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو قبل السفر إلى السعودية: "كأس السوبر هو أحد الألقاب وأظهرنا على مدار تاريخنا بأننا ننافس على جميع الألقاب، سنخوض المباراة برغبة في حمل الكأس، سنلعب كلاسيكو في قبل النهائي في مباراة ستكون قوية ومعقدة ولكن اعتقد بأننا قد أتينا إلى هنا في لحظات جيدة".

واستمر "أنا متفائل بقدرتنا على التنافس بشكل جيد والوصول إلى المباراة النهائية".

وأضاف "خلال الموقف الذي نحن فيه كل فوز يدعمنا بشكل كبير ويعطينا الثقة من أجل الأشهر المقبلة ويجعلنا ننمو كفريق، لم نفز بكأس السوبر في الفترات الأخيرة وهي بطولة اعتدنا على تقديم أداء جيد فيها على مدار تاريخنا".

وأتم "النظام الحالي لكأس السوبر أكثر تعقيدا ويعطي الجميع حظوظ أكثر للفوز، إنها مباراة واحدة فقط في قبل النهائي وكذلك في النهائي، ونظرا إلى ان المتنافسين مستواهم عال للغاية ستكون المباريات متساوية وفرص الفوز ستكون 50-50".

ويلعب أتلتيك بلباو مع أتليتكو مدريد كأطراف مباراة نصف النهائي الأخرى.

ويعد أتلتيك بلباو هو حامل لقب كأس السوبر الإسباني بعد الفوز في المباراة النهائية على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.