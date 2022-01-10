انتهت أمم إفريقيا - جزر القُمر (0) - (1) الجابون.. انتصار ممل

الإثنين، 10 يناير 2022 - 20:56

كتب : FilGoal

أرون بوبيندزا - الجابون وجزر القُمر - كأس أمم إفريقيا 2021

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجابون وجزر القمر ضمن مباريات الجولة الأولى من أمم إفريقيا.

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نهاية المباراة بانتصار الجابون بهدف دون رد.

ق90: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق72: مازال منتخب الجابون متقدما في النتيجة بهدف دون رد.

ق67: تبديل لجزر القُمر بخروج محمد يوسف ومشاركة موسى جوموي.

ق66: تبديل للجابون بخروج جيم ألفينا ومشاركة أولريك إيلا.

ق58: تبديل أول للجابون بمشاركة مارتينسون نجوالي وخروج لويس أوتشانجا.

تبديل أول بين شوطي المباراة لجزر القُمر بمشاركة فايز ماتيور بدلا من قاسم عبد الله.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم الجابون بهدف دون رد.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق41: ضغط من جزر القُمر لكن دون فاعلية على مرمى الجابون.

ق38: رافيدين عبد الله أرسل كرة طولية لقاسم عبد الله لكن تسديدته جاءت قوية وذهبت لخارج الملعب.

ق31: تسديدة من قاسم عبد الله لاعب جزر القُمر ولكنها ذهبت لخارج الملعب.

ق26: تسديدة من الفاردو بن محمد لاعب جزر القُمر سدد كرة من ركلة حرة مباشرة تصدى لها الحائط البشري.

ق16: جووووول أوووول للجابون عن طريق آرون سالم بوبيندزا بتسديدة رائعة بيسراه من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة.

الجابون جزر القمر أمم إفريقيا
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