تشكيل أمم إفريقيا - الجابون بدون أوباميانج في مواجهة جزر القمر

الإثنين، 10 يناير 2022 - 20:51

كتب : FilGoal

بيير إيمريك أوباميانج - الجابون

أعلن منتخب الجابون تشكيله لمواجهة جزر القمر ضمن منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

ويغيب بيير ايميريك أوباميانج نجم أرسنال وماريو ليمينا لاعب وسط نيس عن المباراة بسبب فيروس كورونا.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: جان أمونوم

خط الدفاع: يوهان أوبيانج – برونو إيكولي مانجا – لويد بالون – سيدني أوبيسا

خط الوسط: أندري بوكو – جيلور كانجا – دينيس بوانجا – آرون بوبيندزا – لويس أميكا أوتشانجا

خط الهجوم: جيم أليفينا

على الناحية الأخرى جاء تشكيل جزر القمر على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي أحمدا

خط الدفاع: قاسم عبد الله – قاسم مدحومة – يون زهاري

خط الوسط: محمد يوسف – رافدين عبد الله – ياسين برهان – إياد محمد

خط الهجوم: الفاردو بن محمد – يوسف مشنجاما – بنجلود يوسف

جزر القمر الجابون كأس أمم إفريقيا كأس الأمم الإفريقية
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