عودة عمرو السولية لمران منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا

أدى المنتخب المصري مرانه الأخير على ملعب سيناج المخصص للتدريبات قبل مواجهة نيجيريا.

ويلتقي منتخب مصر مع نيجيريا غدا في الجولة الأولى من دور المجموعات لأمم إفريقيا.

وشارك جميع اللاعبين الـ26 الذين تضمنتهم البعثة في المران حيث شهد المران الجماعي مشاركة عمرو السولية لأول مرة.

ويتوجه الفريق بعد المران إلى ستاد رومدي الذي يحتضن مباراة الغد لمعاينته حسب لائحة تنظيم البطولة، حيث اختارت البعثة أن تكون الزيارة تحت الأضواء الكاشفة حيث تقام المباراة.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

وفي الجولة الثانية سيواجه منتخب مصر منافسه غينيا بيساو، على أن يختتم مرحلة المجموعات بالدربي ضد السودان.