ياسين بونو: لاعبو المغرب أظهروا الروح المطلوبة.. وهذا ما نحتاجه مستقبلا

الإثنين، 10 يناير 2022 - 20:38

كتب : FilGoal

ياسين بونو المغرب غانا

أوضح ياسين بونو حارس المنتخب المغربي على أن اللاعبين عقدوا العزم على تقديم ألإضل ما لديهم للفوز على غانا مشيرا إلى أن هذا ما يجب أن يحدث في باقي المباريات.

وفاز منتخب المغرب على غانا بهدف دون رد سجله سفيان بوفال.

وأوقعت القرعة المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة إلى جانب الجابون وغانا وجزر القمر.

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وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

وقال ياسين بونو في تصريحات بعد المباراة لقناة بي إن سبورتس: "كنا عازمين على تحقيق نتيجة جيدة والفوز بأول مباراة".

وأضاف "اللاعبين أظهروا روحا كبيرة وحققوا المطلوب، الشوط الأول لم نكن في أفضل أحوالنا وتحسنا في الشوط الثاني

وأتم "كنا مركزين بدرجة كبيرة ولياقتنا البدنية جيدة وحققنا الهدف في النهاية وهو ما يجب أن يستمر في باقي مباريات البطولة".

ويلعب منتخب المغرب مع جزر القمر 14 يناير المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات.

المغرب غانا
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