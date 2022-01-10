رومان سايس: كنا نعلم ما سنواجهه أمام غانا.. وحققنا الأهم

الإثنين، 10 يناير 2022 - 20:24

كتب : FilGoal

المغرب - غانا - رومان سايس

شدد رومان سايس مدافع المنتخب المغربي على أن مواجهة غانا كانت غاية في الصعوبة مشيرا إلى أن أسود الأطلس حققوا الأهم من المباراة.

وفاز منتخب المغرب على غانا بهدف دون رد سجله سفيان بوفال.

وأوقعت القرعة المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة إلى جانب الجابون وغانا وجزر القمر.

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وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

وقال رومان سايس في تصريحات لقناة بي إن سبورتس بعد المباراة: "كانت مباراة غاية في الصعوبة وهو ما قلته قبلها".

وأضاف "غانا من اقوى منتخبات القارة، كنا نعلم أنه يجب أن نقاتل من أجل الفوز وهو ما فعلناه".

وأتم "اليوم كل الاعبين قدموا أداء جيدا وأظهرنا عقلية قوية لتحقيق الفوز".

ويلعب منتخب المغرب مع جزر القمر 14 يناير المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات.

رومان سايس المغرب غانا أمم إفريقيا
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