خليلوزيتش: المغرب تأثرت بسبب الغيابات.. وحققنا فوزا في مباراة صعبة بالروح القتالية

الإثنين، 10 يناير 2022 - 20:14

كتب : FilGoal

المغرب - غانا

أشاد وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب بأداء لاعبيه في مواجهة غانا بافتتاح مباريات المجموعة الثالثة.

ونجح منتخب المغرب في تحقيق الفوز بهدف دون مقابل سجله سفيان بوفال.

وقال خليلوزيتش في تصريحات لقناة بي إن سبورتس عقب اللقاء: "سعيد جدا بهذا الفوزفي مباراة صعبة".

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وشدد "جاء هذا الفوز بسبب العزيمة والروح القتالية للاعبين".

وسجل بوفال هدف اللقاء الوحيد والذي خطف نقاط المباراة للمغرب في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

وأضاف خليلوزيتش "كنت أعلم أنها مباراة صعبة جدا أمام منتخب مثل غانا وفي ظل تلك الظروف".

وتابع "تمكنا من تسجيل الهدف رغم النقص العددي في الهجوم بسبب الغيابات وحققنا الفوز".

ويغيب عن المغرب عدد من اللاعبين بسبب الإصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى يوسف النصيري الذي تعرض لإصابة عضلية.

واختتم خليلوزيتش تصريحاته "بالطبع الغيابات أثرت علينا خاصة في الجانب الهجومي ولكن الفريق أدى بشكل جيد وكان علينا تغيير بعض المراكز".

ويقع منتخب المغرب في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات غانا والجابون وجزر القمر.

ويلعب منتخب المغرب مباراته المقبلة أمام جزر القمر في الجولة الثانية يوم الجمعة.

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