أمم إفريقيا - نابي كيتا رجل مباراة غينيا ومالاوي

الإثنين، 10 يناير 2022 - 20:14

كتب : FilGoal

نابي كيتا غينيا

فاز نابي كيتا قائد منتخب غينيا بجائزة رجل مباراة بلاده أمام مالاوي في أمم إفريقيا.

وفاز المنتخب الغيني بهدف وحيد سجله إيسياجا سيالا ليقتنص أول ثلاث نقاط في المجموعة.

وأوقعت القرعة المنتخب الغيني في المجموعة الثانية إلى جانب السنغال وزيمبابوي ومالاوي.

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وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

وجاءت أرقام نابي كيتا في المباراة كالتالي:

الدقائق: 90

التمريرات الصحيحة: 34 من 45 بدقة تمرير76%

صناعة الفرص: 1

الكرات الطولية الصحيحة: 3

المراوغات الناجحة: 1

الفوز بالثنائيات: 4

الحصول على أخطاء: 2

غينيا مالاوي نابي كيتا كأس الأمم الإفريقية
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