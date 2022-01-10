أمم إفريقيا - نابي كيتا رجل مباراة غينيا ومالاوي
الإثنين، 10 يناير 2022 - 20:14
كتب : FilGoal
فاز نابي كيتا قائد منتخب غينيا بجائزة رجل مباراة بلاده أمام مالاوي في أمم إفريقيا.
وفاز المنتخب الغيني بهدف وحيد سجله إيسياجا سيالا ليقتنص أول ثلاث نقاط في المجموعة.
وأوقعت القرعة المنتخب الغيني في المجموعة الثانية إلى جانب السنغال وزيمبابوي ومالاوي.
وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.
🇬🇳 #TeamGuinea’s mastermind 🧠
The TotalEnergies Man of the Match is Naby Keita 👏 #TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | @Football2Gether pic.twitter.com/wylZzk2Uxq— #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 10, 2022
وجاءت أرقام نابي كيتا في المباراة كالتالي:
الدقائق: 90
التمريرات الصحيحة: 34 من 45 بدقة تمرير76%
صناعة الفرص: 1
الكرات الطولية الصحيحة: 3
المراوغات الناجحة: 1
الفوز بالثنائيات: 4
الحصول على أخطاء: 2