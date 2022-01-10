إطفاء الشعلة

حقق منتخب غينيا انتصاره الأول في أمم إفريقيا على حساب مالاوي بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

وسجل إيسياجا سيالا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35 بعد كرة عرضية من خوسيه كانتي.

ويشتهر منتخب مالاوي باسم الشعلات بينما يشتهر منتخب غينيا بالأفيال الوطنية.

التشكيل

قاد نابي كيتا تشكيل غينيا بينما قرر مدرب مالاوي اللعب بثلاثي هجومي وسط وجود 4 لاعبين فقط على مقاعد البدلاء بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

تشكيل أمم إفريقيا - نابي كيتا يقود غينيا.. وثلاثي هجومي لـ مالاوي#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/AYQTH8jbAQ — FilGoal (@FilGoal) January 10, 2022

أحداث المباراة

بدأ منتخب مالاوي المباراة بشكل أفضل ليسدد ميكوم مون من خارج منطقة الجزاء وينقذها علي كييتا حارس غينيا بعد مرور 8 دقائق.

وأهدر ياميكاني تشيستر فرصة هدف مؤكد لمالاوي بعد انفراد تام بالمرمى وتسديدة ضعيفة ينقذها الحارس.

اللاعب نفسه لم ينجح في السيطرة على الكرة ليهدر فرصة أخرى بعدها بدقيقة واحدة.

وسدد بعدها بيتر باندا لاعب مالاوي بقوة فوق العارضة.

رد غينيا جاء في الدقيقة 35 ببالهدف الأول عن طريق إيسياجا سيالا مستغلا عرضية من خوسيه كانتي.

أجوبو كامارا كاد أن يسجل الهدف الثاني لغينيا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ولكن إنرست كاخوبوي حارس مالاوي تصدى لها.

وبعد 4 دقائق من الشوط الثاني طالب خوسي كانتي باحتساب ضربة جزاء لـ غينيا ولكن الحكم طالب باستمرار اللعب.

ورد خودا ميوبا بتسديدة في الدقيقة 51 بمراوغة وتسديدة أوقفها المدافع ألي كيتا.

وكاد فرانسيسكو مادينجا أن يسجل هدف التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس غينيا بثبات في الدقيقة 67.

واستمرت محاولات الفريقين للتسجيل دون خطوة تذكر على المرمى حتى نهاية المباراة.

الفوز هو الـ12 لمنتخب غينيا في البطولة من 44 مباراة طوال تاريخها.

ويلتقي منتخب غينيا مع السنغال في الجولة الثانية بينما يواجه منخب مالاوي نظيره الزيمبابوي.

فوز غينيا هو الأول له منذ عام 2006 أمام جنوب إفريقيا.