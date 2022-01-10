أحمد سمير فرج للجماهير: نسابق الزمن لإنقاذ ميركاتو الإسماعيلى

الإثنين، 10 يناير 2022 - 19:53

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الصور من حساب الإسماعيلي

وجه أحمد سمير فرج لاعب الإسماعيلي الأسبق وعضو لجنة التعاقدات بالنادي، رسالة اطمئنان لجماهير ناديه، بشأن ملف التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وتعاقد الإسماعيلي بشكل رسمي مع البوليفي أليجانار والجامبي سايكو كونتيه لتدعيم الهجوم.

وقال أحمد سمير فرج في تصريحات لموقع النادي: "مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس يحيى الكومي، يتابع العمل بين اللجنة الفنية ولجنة التعاقدات بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني خوان براون، لتحديد احتياجات الفريق فى الفترة الحالية".

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وأضاف "الجميع يعمل على قلب رجل واحد من خلال دراسة ثابتة سعيًا وراء التعاقد مع أفضل العناصر وفقًا للأمور الفنية والمالية المحددة".

وتابع "وذلك تمهيدا لعودة الفريق إلى مكانته الطبيعية والخروج من الأزمة التى لا تليق بإسمه وجماهيره".

وواصل نجم الإسماعيلي الأسبق "اللجنة لم تستعجل نهائيًا فى إبرام صفقات إلا بعد التأكد من إستفادة الفريق من أى لاعب فنيًا وبدنيًا لأن الهدف هو التعاقد مع لاعبين قادرين على تحمل المسئولية فى إرتداء قميص الإسماعيلي".

وأوضح "أعلم جيدًا حب الجماهير العاشقه للنادى ولكن بطالبهم بضرورة الحفاظ على السرية الكاملة فى هذا الملف وعدم التحدث فيه عبر مواقع التواصل الإجتماعى حتى لا يؤثر على عمل اللجنة".

وأتم المدافع الأيسر للدراويش الأسبق "لابد من عدم الاستعجال فى الحكم على اللاعبين الجدد بل مساندتهم ومؤازرتهم خاصة وأن مباريات كأس الرابطة فرصة قوية لتحقيق إنسجام الفريق والإستعداد الجيد لمنافسات الدورى العام".

ويقع الإسماعيلي في المجموعة الثانية ببطولة كأس الرابطة في نسختها الأولى بجوار أندية الأهلي وسموحة والجونة والبنك الأهلي والمقاولون العرب.

وتنطلق منافسات المجموعة الثانية من كأس الرابطة يوم الخميس المقبل.

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