كروس يكشف 3 شروط للاستمرار في ريال مدريد

الإثنين، 10 يناير 2022 - 19:10

كتب : FilGoal

توني كروس - ريال مدريد

كشف توني كروس لاعب ريال مدريد عن ثلاثة شروط لاستمراره مع الفريق وتمديد تعاقده في الفترة المقبلة.

توني كروس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وينتهي تعاقد كروس مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل، ووفقا للتقارير فإن إدارة ريال مدريد ستقدم للاعب عرضا لتمديد تعاقده لموسم إضافي.

وقال كروس في تصريحات عبر شبكة سكاي سبورت: "أعرف ما أريده في النادي والنادي يعرف ما يريده مني في مرحلة ما سنتعامل معا بشكل مريح".

أخبار متعلقة
وكيل بدر بانون يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابته ومدة الغياب أمم إفريقيا - إيجابية مسحة جمال علام في الكاميرون بعد الاجتماع مع وزير الرياضة.. كيشو لـ في الجول: أعدكم بذهبية باريس سيسيه: أهنئ زيمبابوي.. وهذا الفوز لشعبنا ومحبي السنغال في الكاميرون

واستمر "الثقة هي أساس كل شيء وما زلت أشعر بانني في حالة جيدة ولكن هناك عدة أشياء يجب أن تحصل أولا، أول شيء هو أن مستوى الفريق ومستوايا يجب أن يتماشيا معا، ثانيا أن يكون مستوايا البدني جيدا والثالث هو رغتبي التي يجب أن تستمر وعندما يجتمع كل ذلك حينها سنتحدث وإذا لم يحدث ذلك فلدي عقد مستمر جتى 2023".

وتحدث كروس عن إمكانية ضم مبابي وهالاند لريال مدريد قائلا: "أنا هنا منذ 8 سنوات وقرأت عن العديد من الأسماء التي لم تأتي في النهاية، إنهم اللاعبين الأكثر إثارة للاهتمام في السوق المقبل، واعتقد أن ريال مدريد يبحث دائما عن الأفضل وهذا يشمل كلاهما، لا استطيع أن أقول إذا كانوا سيلعبون في ريال مدريد فأنا لست الرئيس ولكن الطبع كلاهما لاعبان رائعان".

وتابع "مباراة باريس سان جيرمان كان من الممكن أن تكون في نصف النهائي بكل سهولة ومن المبكر جدا أن نلتقي معهم في دور الـ 16 ولكن أتمنى أن نكون في مستوى جيد وأن نصل بأقل عدد ممكن من الإصابات والغيابات، وإذا حدث ذلك فسنكون مستعدين لجميع المباريات".

لاعب الوسط صاحب الـ 32 عاما شارك مع ريال مدريد منذ بداية الموسم في 20 مباراة، تمكن خلالهم من تسجسل ثلاثة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين.

توني كروس ريال مدريد
نرشح لكم
قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد تضم 3 لاعبين بدون تصريح طبي توريس في الطريق.. برشلونة يجدد عقد أومتيتي ويخفض راتبه أتليتكو مدريد يفقد نقطتين أمام فياريال في الدوري الإسباني الأخبار السيئة تتوالى في برشلونة.. تضاؤل فرص بيدري وتوريس في اللحاق بمواجهة ريال مدريد
أخر الأخبار
كروس يكشف 3 شروط للاستمرار في ريال مدريد 20 دقيقة | الدوري الإسباني
وكيل بدر بانون يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابته ومدة الغياب 22 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - إيجابية مسحة جمال علام في الكاميرون 37 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
بعد الاجتماع مع وزير الرياضة.. كيشو لـ في الجول: أعدكم بذهبية باريس 49 دقيقة | رياضات أخرى
سيسيه: أهنئ زيمبابوي.. وهذا الفوز لشعبنا ومحبي السنغال في الكاميرون ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مؤتمر مدرب السودان: المفاجآت واردة في أمم إفريقيا ونحن مؤهلون لها.. ولا يوجد منتخب ضعيف ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
اتحاد الكرة يلغي قرار إقامة مباريات الدرجة الثانية في رمضان ساعة | الدرجة الثانية
مران الزمالك – ممر شرفي لـ عبد الشافي وعبد الله جمعة.. وانتظام عمر السعيد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 2 المنتخب يعلن: إصابة إبراهيم عادل بكورونا وطلب استبدال محمد حمدي.. وإيجابية مسحة 3 إداريين 3 تعرف على أرقام قمصان لاعبي منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 4 موسكاتيللي: أتمنى تمثيل منتخب مصر على حساب إيطاليا.. وهذه تفاصيل أزمة جواز السفر