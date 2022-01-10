كروس يكشف 3 شروط للاستمرار في ريال مدريد

كشف توني كروس لاعب ريال مدريد عن ثلاثة شروط لاستمراره مع الفريق وتمديد تعاقده في الفترة المقبلة.

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وينتهي تعاقد كروس مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل، ووفقا للتقارير فإن إدارة ريال مدريد ستقدم للاعب عرضا لتمديد تعاقده لموسم إضافي.

وقال كروس في تصريحات عبر شبكة سكاي سبورت: "أعرف ما أريده في النادي والنادي يعرف ما يريده مني في مرحلة ما سنتعامل معا بشكل مريح".

واستمر "الثقة هي أساس كل شيء وما زلت أشعر بانني في حالة جيدة ولكن هناك عدة أشياء يجب أن تحصل أولا، أول شيء هو أن مستوى الفريق ومستوايا يجب أن يتماشيا معا، ثانيا أن يكون مستوايا البدني جيدا والثالث هو رغتبي التي يجب أن تستمر وعندما يجتمع كل ذلك حينها سنتحدث وإذا لم يحدث ذلك فلدي عقد مستمر جتى 2023".

وتحدث كروس عن إمكانية ضم مبابي وهالاند لريال مدريد قائلا: "أنا هنا منذ 8 سنوات وقرأت عن العديد من الأسماء التي لم تأتي في النهاية، إنهم اللاعبين الأكثر إثارة للاهتمام في السوق المقبل، واعتقد أن ريال مدريد يبحث دائما عن الأفضل وهذا يشمل كلاهما، لا استطيع أن أقول إذا كانوا سيلعبون في ريال مدريد فأنا لست الرئيس ولكن الطبع كلاهما لاعبان رائعان".

وتابع "مباراة باريس سان جيرمان كان من الممكن أن تكون في نصف النهائي بكل سهولة ومن المبكر جدا أن نلتقي معهم في دور الـ 16 ولكن أتمنى أن نكون في مستوى جيد وأن نصل بأقل عدد ممكن من الإصابات والغيابات، وإذا حدث ذلك فسنكون مستعدين لجميع المباريات".

لاعب الوسط صاحب الـ 32 عاما شارك مع ريال مدريد منذ بداية الموسم في 20 مباراة، تمكن خلالهم من تسجسل ثلاثة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين.