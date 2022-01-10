أمم إفريقيا - إيجابية مسحة جمال علام في الكاميرون

الإثنين، 10 يناير 2022 - 18:53

كتب : أحمد الخولي

جمال علام

كشف نتيجة المسحة الطبية التي أجريت اليوم الإثنين إيجابية مسحة جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويرأس جمال علام بعثة منتخب مصر في الكاميرون استعدادا لخوض منافسات أمم إفريقيا.

وأشار الاتحاد المصري إلى أن حالة جمال علام مطمئنة ولم تظهر عليه أي أعراض.

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بينما جاءت نتائج مسحات جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري سلبية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيجيريا في السادسة من مساء غدا الثلاثاء ضمن مباريات الأولى للمجموعة الرابعة.

ويقع منتخب مصر بجوار منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان ضمن المجموعة الرابعة.

وتقام منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير الجاري وتختتم في السادس من فبراير المقبل.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى ثمن النهائي بينما يتأهل أربعة من أصحاب المركز الثالث من المجموعات الستة.

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