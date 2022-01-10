سيسيه: أهنئ زيمبابوي.. وهذا الفوز لشعبنا ومحبي السنغال في الكاميرون

وجه أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال تحية إلى خصمه منتخب زيمبابوي عقب نهاية المباراة بفوز أسود التيرانجا بهدف نظيف.

وسجل ساديو ماني هذا الهدف في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة بفضل ركلة جزاء، في مستهل مشوار السنغال ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال أليو سيسيه في تصريحات صحفية عقب المباراة: "كانت مباراة صعبة وندية. أود تهنئة زيمبابوي الذي لم يستسلم وخطف الأنظار".

وأضاف "أعتقد أننا كنا نملك عدة فرص لقتل المباراة ولم نستغلها. افتقدنا الفاعلية والواقعية".

وأوضح "الشوط الثاني كان أكثر توازنا. نحن لم نستسلم أيضا، وكان من المؤلم أننا كان بمقدورنا أن نحسم النقاط الثلاث في وقت أبكر".

وتابع سيسيه "الهدف كان إنقاذا لأن هذه البطولة ستصبح أصعب، وكل مباراة ستصبح صعبة، وكل فريق سيواصل اكتساب الجاهزية".

واختتم مدرب السنغال "نحن سعداء للغاية ونهدي هذا الفوز للشعب السنغالي ولكل الكاميرونيين الذين يحبون السنغال".

ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الثانية رفقة منتخبات زيمبابوي ومالاوي وغينيا.