مؤتمر مدرب السودان: المفاجآت واردة في أمم إفريقيا ونحن مؤهلون لها.. ولا يوجد منتخب ضعيف

أشاد برهان تيه المدير الفني لمنتخب السودان بإقامة منافسات أمم إفريقيا رغم الظروف المعقدة.

وفتح برهان الباب أمام المفاجآت في أمم إفريقيا وأن منتخب السودان مؤهلا لذلك.

ويقع منتخب السودان في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات مصر ونيجيريا وغينيا بيساو.

وقال برهان تيه في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: "سعيد بالتواجد في الكاميرون وانطلاق المنافسات رغم الظروف بالغة التعقيد".

وشدد المدير الفني للسودان "لا يتواجد منتخب ضعيف في أمم إفريقيا، وكرة القدم تعتمد على البذل والعطاء".

وتابع برهان "بذلنا الكثير خلال الإعداد الذي شهد مجموعة جديدة من اللاعبين ونشهد عملية بناء جديد للكرة السودانية".

وعن المفاجآت كشف المدير الفني للسودان "لا نستبعد المفاجأة ونحن مؤهلون لها، فالسودان من دول الريادة تاريخيا في الكرة الإفريقية وسبق لها التتويج باللقب".

وواصل "هدفنا الآن العودة إلى الريادة والرفع من تصنيف السودان عبر مشاركة إيجابية وأخرمشاركة شهدت تأهلنا إلى ربع النهائي".

وبالحديث عن مواجهة غينيا بيساو كشف "نسعى لبداية نموذجية وهذا لا يقلل من الاهتمام بمباراتي مصر ونيجيريا".

واختتم تصريحاته "نعول على سلاح الشباب والعزيمة والرغبة والكموح لتحقيق الأهداف المنشودة".