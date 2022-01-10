اتحاد الكرة يلغي قرار إقامة مباريات الدرجة الثانية في رمضان

أصدر اتحاد الكرة المصري قرارا بإلغاء إقامة أي مباريات من الدرجة الثانية خلال شهر رمضان..

وأرسل الاتحاد خطابا رسميا لأندية الدرجة الثانية بإلغاء بعض المباريات التي كان من المقرر إقامتها خلال شهر رمضان المقبل.

وكانت اللجنة الثلاثية التي كانت مكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد قد قررت إقامة جولتين من دوري الدرجة الثانية خلال شهر رضمان، ولكن اتحاد الكرة الجديد قرر إلغاء القرار مع تحديد يوم 4 يونيو لنهاية دوري الدرجة الثانية.

كما قرر اتحاد الكرة تحديد يوم 17 يناير موعدا لإقامة المباراتين المؤجلتين بين دمنهور ضد أبو قير للأسمدة، والرجاء ضد صيد المحلة.

وكات الجمعية العمومية لاتحاد الكرة قد انتختب مجلس إدارة جديد للاتحاد برئاسة جمال علام.