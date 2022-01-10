تشكيل أمم إفريقيا - نابي كيتا يقود غينيا.. وثلاثي هجومي لـ مالاوي

أعلن ميكي مواسي وكابا ديوارا تشكيل منتخبي مالاوي وغينيا لمواجهة اليوم في أمم إفريقيا.

وتقام بطولة إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

وأوقعت القرعة منتخبي مالاوي وغينيا إلى جانب السنغال وزيمبابوي في المجموعة الثانية.

وجاء تشكيل غينيا كالتالي:

حراسة المرمى: علي كييتا

خط الدفاع: إيسياجا سيالا - إبراهيم كونتي - سعيدو ساو - حمد كمارا

خط الوسط: أمادوا دياوارا - نابي كيتا - مامادو كين

خط الهجوم: محمد بايو - جوزيه كانتي - أجوبو كامارا

وجاء تشكيل مالاوي كالتالي:

حراسة المرمى: ارنست كاخوبوي

خط الدفاع: جون باندا - جوميزجاني شيروا - دينس تشيمبزي - ليميكاني امزافا

خط الوسط: فرانسيسكو مادينجا - بيتير باندا - شيمويومي إيدانا

خط الهجوم: يامكاني تشيستر - خدي ميابا - ميكوم مون

وانتصر منتخب السنغال في أولى مباريات المجموعة على زيمبابوي بهدف نظيف.