تشكيل أمم إفريقيا - نابي كيتا يقود غينيا.. وثلاثي هجومي لـ مالاوي
الإثنين، 10 يناير 2022 - 17:35
كتب : FilGoal
أعلن ميكي مواسي وكابا ديوارا تشكيل منتخبي مالاوي وغينيا لمواجهة اليوم في أمم إفريقيا.
وتقام بطولة إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.
وأوقعت القرعة منتخبي مالاوي وغينيا إلى جانب السنغال وزيمبابوي في المجموعة الثانية.
وجاء تشكيل غينيا كالتالي:
حراسة المرمى: علي كييتا
خط الدفاع: إيسياجا سيالا - إبراهيم كونتي - سعيدو ساو - حمد كمارا
خط الوسط: أمادوا دياوارا - نابي كيتا - مامادو كين
خط الهجوم: محمد بايو - جوزيه كانتي - أجوبو كامارا
وجاء تشكيل مالاوي كالتالي:
حراسة المرمى: ارنست كاخوبوي
خط الدفاع: جون باندا - جوميزجاني شيروا - دينس تشيمبزي - ليميكاني امزافا
خط الوسط: فرانسيسكو مادينجا - بيتير باندا - شيمويومي إيدانا
خط الهجوم: يامكاني تشيستر - خدي ميابا - ميكوم مون
وانتصر منتخب السنغال في أولى مباريات المجموعة على زيمبابوي بهدف نظيف.