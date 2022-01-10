انتهت أمم إفريقيا - المغرب (1)-(0) غانا.. فوز أول لأسود أطلس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي المغرب وغانا التي تقام في ملعب أحمدو أهيدجو في أولى جولات كأس أمم إفريقيا 2021 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

لمتابعة المباراة قيقة بدقيقة اضغط هنا

ــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز المغرب بهدف دون رد

ق 82: جووووول بوفال يسجل الأول للمغرب

ق 75: إصابة قوية لمهاجم غانا بعد اصطدام مع رومان سايس من قبل أندري أيو

ق 72: أخطر فرصة في المباراة بتسديدة من جوزيف بينتسل تصدى لها بونو ببراعة

ق 53: هجمة مرتدة للمغرب وبوفال يهدر فرصة خطيرة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 44: أول تهديد من غانا على مرمى المغرب بتسديدة من جوزيف بينتسل

ق 39: عرضية من مخالفة نفذها حكيمي وقابلها رومان سايس بضربة رأسية خطيرة تمر أعلى العارضة

ق 33: تسديدة قوية من سليم أملاح تمر جوار مرمى غانا

ق 15: هدوء في اللعب ومحاولات من المغرب دون خطورة حقيقية

انطلاق المباراة