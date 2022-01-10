ساديو ماني رجل مباراة مواجهة السنغال ضد زيمبابوي: أشعر بآلام في الرأس وهذا ما أثر علينا سلبا

الإثنين، 10 يناير 2022 - 17:26

كتب : FilGoal

السنغال - زيمبابوي

حصل ساديو ماني مهاجم منتخب السنغال على جائزة أفضل لاعب في مواجهة فريقه ضد زيمبابوي.

وتغلب منتخب السنغال على زيمبابوي بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

وخطف ماني هدف الفوز في الدقيقة 96 من ركلة جزاء تم احتسابها للمنتخب السنغالي.

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ورفع ماني رصيده إلى 6 أهداف في أمم إفريقيا ليصبح الهداف التاريخي لأسود تيرانجا متخطيا هنري كمارا.

وقال ماني عقب المباراة في تصريحاته لقنوات بي إن سبورتس: "المباراة كانت صعبة للغاية ومثلما قلت قبل هذه المباراة كان يتوجب علينا أن نلعب بطريقة جيدة".

وأضاف "المنتخب السنغالي لم يخض أي مباراة ودية وهذا ما صعب الأمور علينا".

وتابع "الجو حار جدا وأشعر بآلام كبيرة في الرأس. سنحاول جاهدين أن نذهب إلى أبعد الحدود وأن نحسن مستوانا في المباريات المقبلة".

وأوضح "كل المباريات يتوجب علينا الفوز بها والفريق الأفضل هو من سيفوز بكأس أمم إفريقيا".

واختتم "بالنسبة لنا يجب أن نكون جاهزين ذهنيا ويجب أن نأخذ المقاربة الأفضل للذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة".

ويقع منتخب السنغال في المجموعة الثانية بجوار منتخبات زيمبابوي ومالاوي وغينيا.

ويلعب منتخب السنغال في الجولة الثانية أمام غينيا مساء الجمعة.

وتقام المباراة الثانية في المجموعة الثانية بين مالاوي وغينيا بعد قليل.

ويستعرض لكم FilGoal.com أرقام ماني رجل مباراة السنغال ضد زيمبابوي:

الدقائق: 90

التمريرات الصحيحة 21 من 28 بنسبة 75%

صناعة الفرص: 5

الكرات الطولية الصحيحة 0 من 1

التسديدات 3 بينهم 2 على المرمى

الفوز بالثنائيات 0 من 1

فقد الاستحواذ 11

الحصول على أخطاء 4

أمم إفريقيا السنغال ساديو ماني
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