الزمالك يعلن سفر بنشرقي إلى الكاميرون للانضمام لمنتخب المغرب

أعلن الزمالك اليوم الإثنين تلقيه إخطارا رسميا من منتخب المغرب بضم أشرف بنشرقي لمعسكر الفريق المتواجد في الكاميرون لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2021.

وأشار الزمالك إلى أن بنشرقي سوف يسافر إلى الكاميرون مساء اليوم مباشرة.

ويبدأ منتخب المغرب مبارياته في أمم إفريقيا مساء اليوم بملاقاة غانا في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة.

ويعاني منتخب المغرب من إصابات عضلية وأخرى متعلقة بفيروس كورونا وصلت إلى 15 حالة.

ويلعب منتخب المغرب في المجموعة بجوار كل من غانا والجابون وجزر القُمر.