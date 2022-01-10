الزمالك يعلن سفر بنشرقي إلى الكاميرون للانضمام لمنتخب المغرب

الإثنين، 10 يناير 2022 - 17:26

كتب : إبراهيم رمضان

منتخب المغرب - كأس العرب - أشرف بنشرقي

أعلن الزمالك اليوم الإثنين تلقيه إخطارا رسميا من منتخب المغرب بضم أشرف بنشرقي لمعسكر الفريق المتواجد في الكاميرون لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2021.

وأشار الزمالك إلى أن بنشرقي سوف يسافر إلى الكاميرون مساء اليوم مباشرة.

ويبدأ منتخب المغرب مبارياته في أمم إفريقيا مساء اليوم بملاقاة غانا في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة.

أخبار متعلقة
تشكيل أمم إفريقيا - حكيمي يقود المغرب.. الشقيقان آيو في هجوم غانا منافس مصر - مدرب السودان: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم.. وهكذا خدمتنا القرعة أمم إفريقيا - كاف يدين الاعتداء على الصحفيين الجزائريين في الكاميرون

ويعاني منتخب المغرب من إصابات عضلية وأخرى متعلقة بفيروس كورونا وصلت إلى 15 حالة.

ويلعب منتخب المغرب في المجموعة بجوار كل من غانا والجابون وجزر القُمر.

بنشرقي الزمالك المغرب كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
مصدر من الاتحاد المغربي لـ في الجول: بدر بانون خارج كأس أمم إفريقيا.. وبنشرقي بدلا منه تشكيل أمم إفريقيا - نابي كيتا يقود غينيا.. وثلاثي هجومي لـ مالاوي مباشر أمم إفريقيا – غينيا (0) - (0) مالاوي.. بداية المباراة مباشر أمم إفريقيا - المغرب (0)-(0) غانا.. انطلاق المباراة
أخر الأخبار
رئيس المريخ لـ في الجول: لا صحة لرحيل المدير الفني.. الفريق في مصر استعدادا لضربة البداية 9 دقيقة | إفريقيا
مصدر من الاتحاد المغربي لـ في الجول: بدر بانون خارج كأس أمم إفريقيا.. وبنشرقي بدلا منه 26 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل أمم إفريقيا - نابي كيتا يقود غينيا.. وثلاثي هجومي لـ مالاوي 31 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مباشر أمم إفريقيا – غينيا (0) - (0) مالاوي.. بداية المباراة 32 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مباشر أمم إفريقيا - المغرب (0)-(0) غانا.. انطلاق المباراة 33 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
بعد هدفه القاتل.. ساديو ماني رجل مباراة مواجهة السنغال ضد زيمبابوي 39 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الزمالك يعلن سفر بنشرقي إلى الكاميرون للانضمام لمنتخب المغرب 40 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
الدرجة الثانية - حسين حمدي يجاور باولو في بايونيرز 59 دقيقة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 2 المنتخب يعلن: إصابة إبراهيم عادل بكورونا وطلب استبدال محمد حمدي.. وإيجابية مسحة 3 إداريين 3 تعرف على أرقام قمصان لاعبي منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 4 موسكاتيللي: أتمنى تمثيل منتخب مصر على حساب إيطاليا.. وهذه تفاصيل أزمة جواز السفر