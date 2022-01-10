الدرجة الثانية - حسين حمدي يجاور باولو في بايونيرز

الإثنين، 10 يناير 2022 - 17:06

كتب : رضا السنباطي

حسين حمدي

كشف مصطفى مرعي المدير الفني لنادي بايونيرز الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية عن تعاقد فريقه مع حسين حمدي مهاجم الانتاج الحربي.

وقال مرعي في تصريحات خاصة لموقع FilGoal.com إن النادي تعاقد مع حسين حمدي في صفقة انتقال حر.

وأوضح المدرب أن حمدي سيكون إضافة للفريق بجوار حسام باولو هداف مجموعة بحري برصيد 7 أهداف.

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وأضاف "قمنا بتحديد احتياجاتنا للتعاقد مع العناصر التي تفيد الفريق خلال فترة انتقالات يناير".

وتابع مرعي "سيتوقف الدوري بعد نهاية الدور الأول، وستكون هذه فرصة لاندماج العناصر الجديدة".

يذكر أن بايونيرز يحتل المركز السابع في المجموعة الثالثة "بحري" برصيد 21 نقطة.

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