تشكيل أمم إفريقيا - حكيمي يقود المغرب.. الشقيقان آيو في هجوم غانا
الإثنين، 10 يناير 2022 - 16:59
كتب : FilGoal
أعلن منتخبا المغرب وغانا تشكيل مبارتهما اليوم الإثنين في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2021.
وجاء تشكيل المغرب:
حارس المرمى: ياسين بونو
الدفاع: أشرف حكيمي - آدم ماسينا - نايف أكراد - رومان سايس.
وسط الملعب: سامي مايي – سليم أملاح - عمران لوزا.
الهجوم: سفيان بوفال - زكريا أبو خلال - عز الدين أوناحي.
وكان المدرب وحيد خليلوزيتش أعلن غياب أكثر من لاعب بسبب الإصابة بفيروس كورونا.
بينما جاء تشكيل غانا:
حارس المرمى: جوزيف والكوت
الدفاع: أندري يادوم - - بابا عبد الرحمن - دانييل أمارتي - أليكساندر دجيكو.
وسط الملعب: توماس بارتي - جوردان أيو - كمال الدين سليمانا - بابا أدريسا
الهجوم: أندري أيو - جوزيف بنستيل.
وتنطلق المباراة الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Max 1.
نرشح لكم
أخر الأخبار
قذيفة بوفال تدمر النجوم 39 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
إطفاء الشعلة 41 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021