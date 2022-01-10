تشكيل أمم إفريقيا - حكيمي يقود المغرب.. الشقيقان آيو في هجوم غانا

أعلن منتخبا المغرب وغانا تشكيل مبارتهما اليوم الإثنين في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2021.

وجاء تشكيل المغرب:

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي - آدم ماسينا - نايف أكراد - رومان سايس.

وسط الملعب: سامي مايي – سليم أملاح - عمران لوزا.

الهجوم: سفيان بوفال - زكريا أبو خلال - عز الدين أوناحي.

وكان المدرب وحيد خليلوزيتش أعلن غياب أكثر من لاعب بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

بينما جاء تشكيل غانا:

حارس المرمى: جوزيف والكوت

الدفاع: أندري يادوم - - بابا عبد الرحمن - دانييل أمارتي - أليكساندر دجيكو.

وسط الملعب: توماس بارتي - جوردان أيو - كمال الدين سليمانا - بابا أدريسا

الهجوم: أندري أيو - جوزيف بنستيل.

وتنطلق المباراة الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Max 1.