نجاة أسد

الإثنين، 10 يناير 2022 - 16:57

كتب : FilGoal

السنغال

نجت أسود السنغال من نيران محاربي زيمبابوي لتفوز بهدف على ملعب كويكونج اليوم الإثنين في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2021.

وأضاعت السنغال فرصا عديدة قبل أن تقتنص الانتصار بركلة جزاء في الوقت البديل من الشوط الثاني لترتقي لصدارة ترتيب المجموعة الثانية ورصيدها 3 نقاط مقابل صفر لزيمبابوي، وكذلك غينيا ومالاوي اللتين ستلعبان بعد قليل.

غيابات عديدة

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واضطر المدرب أليو سيسيه لخوض المباراة دون العديد من لاعبيه الأساسيين أبرزهم إدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي المصابين بفيروس كورونا.

واعتمد في هجوم السنغال على الرباعي ساديو ماني وكيتا بالدي وبونا سار وبولاي ديا.

وفي المقابل قاد نوليدج موسونا فريق زيمبابوي وبدأ تينو كاديويري، جناح ليون، المباراة على دكة البدلاء.

وهددت السنغال مبكرا بتسديدة سار في الدقيقة الأولى ورد موسونا بمحاولة شبيهة في الدقيقة 7.

وسنحت فرصة كبيرة لبالدي لكنه سدد عاليا في الدقيقة 11 وفرضت السنغال سيطرتها لكن عابها التسرع في الهجوم.

واخترق ماني من اليسار وسدد في الدقيقة 24 لكن تصدى للكرة حارس زيمبابوي المتألق بيتروس مهاري.

وحاولت زيمبابوي مباغتة أسود التيرانجا وإثر هجوم مرتد فشل إدريسا جاي لاعب وسط السنغال في ترويض الكرة الممررة من ماني لتضيع فرصة جديدة في الدقيقة 38.

وشارك كاديويري لاعب زيمبابوي مع بداية الشوط الثاني وأهدرت السنغال فرصة جديدة حين ضرب بابي سيسيه الكرة برأسه فوق العارضة.

وهدأت المباراة في ظل عدم قدرة السنغاليين على هز شباك المحاربين، وفي المقابل كان لاعبو زيمبابوي في قمة الحذر خوفا من خسارة المباراة التي كان مستواها أقل من المتوسط.

لكن خطأ كيلفن مادزونجوي في الوقت البديل منح السنغال ركلة جزاء بسبب لمسة يد.

وتقدم ماني ليسدد الكرة بقوة في الشباك مقتنصا الفوز في الدقيقة 97.

ويوم الجمعة ستلعب السنغال ضد غينيا وستواجه زيمبابوي فريق مالاوي في الجولة الثانية.

السنغال زيمبابوي كأس إفريقيا
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