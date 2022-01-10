أمم إفريقيا - كاف يدين الاعتداء على الصحفيين الجزائريين في الكاميرون

الإثنين، 10 يناير 2022 - 16:19

كتب : محمد عبد العظيم

كاف

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانا يدين من خلاله الاعتداء الذي تعرض له الصحفيين الجزائريين في مدينة دوالا الكاميرونية.

وطالب الاتحاد الإفريقي السلطات المحلية الكاميرونية بتسليط الضوء على هذه الواقعة والتحقيق فيها بصورة موسعة.

كما وجه "كاف" رسالة إلى الشعب الكاميروني مطالبا إياه بالامتناع عن أي أفعال استفزازية قد تضر ببطولة كأس أمم إفريقيا.

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وجاء بيان الاتحاد الإفريقي كالتالي:

"الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" علم أنه في مساء التاسع من يناير بمدينة دوالا قرابة الساعة العاشرة مساء، وقع صحفيين جزائريين ضحية لاعتداء جسدي بالسلاح الأبيض في الشارع بواسطة أفراد غير معروفين.

هؤلاء المعتدين سرقوا أغراض الصحفيين الشخصية، وتلقى الضحايا الرعاية الصحية اللازمة ولم يعُد أي منهم في خطر.

يدين كاف بشدة هذا التصرف الحقير ويعرب عن تضامنه وأمانيه بالتعافي للضحايا، كما يدعو السلطات المحلية لتسليط الضوء على هذا الحادث، ويطالب بفتح تحقيق فوري.

ويدعو كاف الشعب الكاميروني وكل الوافدين إلى الابتعاد عن كل أفعال الاستفزاز والعنف تجنبا لإفساد العرس الكروي الجميل الذي تمثله بطولة أمم إفريقيا.

السلطات والمنظمون بحاجة إلى مساهمة الجميع لضمان أمن كل المشاركين في كأس أمم إفريقيا 2021 وكل ممثلي الإعلام من كافة الدول".

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