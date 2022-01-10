أمم إفريقيا - سلبية مسحة منتخب تونس

ظهرت مسحة منتخب تونس الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا سلبية قبل يومين من مباراته الافتتاحية في بطولة أمم إفريقيا.

ويلعب نسور قرطاج ضد مالي يوم الأربعاء في أولى جولات مرحلة المجموعات.

وذكر الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان: "أجرت كل عناصر وفد المنتخب التونسي صباح اليوم بمقر الإقامة اختبارات فيروس كورونا الخاصة بالمباراة الأولى ضد مالي".

وأضاف البيان "بعد التحاليل تأكدت سلامة كامل أفراد البعثة بما أن تحاليل كل العينات سلبية والحمد لله".

وعاد اللاعب حنبعل المجبري لتدريبات المنتخب التونسي بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وارتفع عدد اللاعبين الجهازين في مران تونس إلى 27 لاعبا.

وينتظر المنتخب التونسي عودة اللاعب يوسف المساكني للتدريبات بعد خضوعه لفحوصات جديدة والتأكد من تماثله للشفاء من إصابته بفيروس كورونا.

وبدأ منذر الكبير في الاهتمام بالجوانب الفنية والتكتيكية و أظهر اللاعبون مواصلة حرصهم على البذل و العطاء وسط الأجواء الممتازة و المعنويات المرتفعة لنسور قرطاج.

ويشترك منتخب تونس في بطولة أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

تونس تتواجد في المجموعة الرابعة من البطولة رفقة مالي وموريتانيا وجامبيا.

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