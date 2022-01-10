أمم إفريقيا - منتخب مصر بلا كورونا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم سلبية مسحة فيروس كورونا التي خضع لها جميع عناصر منتخب مصر.

جاء ذلك خلال تواجد بعثة الفراعنة في الكاميرون استعدادا لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2021.

ويفتتح منتخب مصر منافسات كأس أمم إفريقيا بمواجهة نيجيريا غدا -الثلاثاء- ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الرابعة مع نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

🔴 | مسحة المنتخب سلبية 🇪🇬 .... ⬇️⬇️ أظهرت نتائج المسحة الطبية التي أجراها المنتخب الوطني مساء أمس عن سلبية جميع المسحات بحمد الله ، حيث تم تسلم نتائج المسحة ظهر اليوم#EFA pic.twitter.com/GKEwlW6q9R — EFA.eg (@EFA) January 10, 2022

وينتظر منتخب مصر لحاق الثلاثي محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك وإبراهيم عادل لاعب بيراميدز وعصام الحضري مدرب حراس المرمى بالبعثة بعد تماثلهم للشفاء.

يذكر أن الثلاثي أصيب بفيروس كورونا قبل السفر إلى الكاميرون، وبالتالي لم يتم إدراجهم ضمن البعثة لحين تعافيهم.